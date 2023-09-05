«Жёлтый» уровень погодной опасности объявили в Петербурге из-за сильного ветра
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Об этом сообщила пресс-служба администрации губернатора города.
«По информации Росгидрометцентра, с 21:00 5 сентября до 03:00 6 сентября на территории Санкт Петербурга объявлен «жёлтый» уровень опасности из-за сильного ветра», — говорится в сообщении.
Водителей и пешеходов попросили проявлять особую осторожность.
Ранее в Курганской области предупредили о ночных заморозках 6—7 сентября.