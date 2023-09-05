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«Жёлтый» уровень погодной опасности объявили в Петербурге из-за сильного ветра

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«Жёлтый» уровень опасности объявлен в Санкт-Петербурге из-за сильного ветра.
«Жёлтый» уровень погодной опасности объявили в Петербурге из-за сильного ветра
  • Gettyimages.ru
  • © Sylvain Sonnet

Об этом сообщила пресс-служба администрации губернатора города.

«По информации Росгидрометцентра, с 21:00 5 сентября до 03:00 6 сентября на территории Санкт Петербурга объявлен «жёлтый» уровень опасности из-за сильного ветра», — говорится в сообщении.

Водителей и пешеходов попросили проявлять особую осторожность.

Ранее в Курганской области предупредили о ночных заморозках 6—7 сентября.

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