«Жёлтый» уровень погодной опасности объявили в Петербурге из-за сильного ветра

«Жёлтый» уровень опасности объявлен в Санкт-Петербурге из-за сильного ветра.

Об этом сообщила пресс-служба администрации губернатора города.

«По информации Росгидрометцентра, с 21:00 5 сентября до 03:00 6 сентября на территории Санкт Петербурга объявлен «жёлтый» уровень опасности из-за сильного ветра», — говорится в сообщении.

Водителей и пешеходов попросили проявлять особую осторожность.

Ранее в Курганской области предупредили о ночных заморозках 6—7 сентября.