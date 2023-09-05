Доходный дом начала ХХ века в Петербурге признали региональным памятником

Доходный дом на Таврической улице в Санкт-Петербурге признали памятником регионального значения.

Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на пресс-службу КГИОП.

В 1909 году архитектор Александр Хренов выкупил участок, на котором в 1914 году построил дом по собственному проекту. Фасад выполнен в неоклассических формах.

«Объект сохранил первоначальную объёмно-пространственную композицию, композиционное решение и архитектурно-художественное оформление главного и дворовых фасадов, лепную отделку интерьеров парадной лестницы, её ограждение в виде круглых колонн коринфского ордера», — рассказали в пресс-службе.

Ранее progorod43 сообщал, что в Кирове начались работы по реставрации дома-музея Михаила Салтыкова-Щедрина.