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Доходный дом начала ХХ века в Петербурге признали региональным памятником

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Доходный дом на Таврической улице в Санкт-Петербурге признали памятником регионального значения.
Доходный дом начала ХХ века в Петербурге признали региональным памятником
  • © gov.spb.ru

Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на пресс-службу КГИОП.

В 1909 году архитектор Александр Хренов выкупил участок, на котором в 1914 году построил дом по собственному проекту. Фасад выполнен в неоклассических формах.

«Объект сохранил первоначальную объёмно-пространственную композицию, композиционное решение и архитектурно-художественное оформление главного и дворовых фасадов, лепную отделку интерьеров парадной лестницы, её ограждение в виде круглых колонн коринфского ордера», — рассказали в пресс-службе.

Ранее progorod43 сообщал, что в Кирове начались работы по реставрации дома-музея Михаила Салтыкова-Щедрина.

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