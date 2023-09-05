В рамках МУФ пройдут мастер-классы по созданию миниатюрного сада и оформлению аквариума
Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на организаторов МУФ.
Также запланированы занятия по оформлению аквариума.
Кроме того, программа включает практические занятия и лекции «Химические опыты».
В ходе празднования Дня города 9 и 10 сентября возобновят работу авто- и мотомастерские.
Ранее сообщалось, что на площадке Московского урбанистического форума (МУФ) в «Зарядье» 6 сентября состоится открытая лекция «Женский диалог. Личные финансы и инвестиции: как заставить деньги работать».