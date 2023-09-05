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В рамках МУФ пройдут мастер-классы по созданию миниатюрного сада и оформлению аквариума

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В последнюю неделю работы Московского урбанистического форума (МУФ) запланированы разнообразные мастер-классы, в том числе по созданию картин из морской гальки и миниатюрного сада.
В рамках МУФ пройдут мастер-классы по созданию миниатюрного сада и оформлению аквариума

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на организаторов МУФ.

Также запланированы занятия по оформлению аквариума.

Кроме того, программа включает практические занятия и лекции «Химические опыты».

В ходе празднования Дня города 9 и 10 сентября возобновят работу авто- и мотомастерские.

Ранее сообщалось, что на площадке Московского урбанистического форума (МУФ) в «Зарядье» 6 сентября состоится открытая лекция «Женский диалог. Личные финансы и инвестиции: как заставить деньги работать».

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