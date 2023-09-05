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Столичный Музей космонавтики закроется на ремонт с 11 по 18 сентября

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В Москве сообщили, что Музей космонавтики с 11 по 18 сентября закроется на ремонт. При этом не изменится график работы мемориального дома-музея академика С.П. Королёва.

Уточняется, что в этот период Музей космонавтики продолжит работать онлайн: будут доступны виртуальный тур, тематические выставки и эфиры музейного телевидения, передаёт НТВ.

С 19 по 28 сентября музей откроет лишь часть экспозиции — гостям будет доступен зал с выставкой «Мой маленький космос».

Ранее сообщалось, что на проведение первого этапа реконструкции Государственного литературно-мемориального музея-заповедника А.П. Чехова «Мелихово» в Московской области из бюджета планируется выделить 787,1 млн рублей.

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