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Синоптики спрогнозировали в ЯНАО до +22 °С в сентябре

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В Ямало-Ненецком центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщили, что в регионе в сентябре средняя температура воздуха ожидается выше нормы на 1,5 градуса.
Синоптики спрогнозировали в ЯНАО до +22 °С в сентябре
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Об этом сообщает ИА «Север-Пресс».

«Ожидается, что среднемесячная температура воздуха в сентябре составит +7…+8 °С, что выше нормы на 1,5 градуса», — прокомментировали в отделе метеопрогнозов ЯНЦГМС.

По данным синоптиков, температура воздуха будет колебаться ночью от +8…+13 °С до 0…+5 °С. В дневные часы — от +17…+22 °С до +11…+16 °С.

Во второй и третьей декадах месяца температура воздуха будет постепенно понижаться, уточнили специалисты.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что в некоторых российских городах с 8 сентября на пять-шесть дней наступит бабье лето.

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