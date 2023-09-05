Синоптики спрогнозировали в ЯНАО до +22 °С в сентябре
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Об этом сообщает ИА «Север-Пресс».
«Ожидается, что среднемесячная температура воздуха в сентябре составит +7…+8 °С, что выше нормы на 1,5 градуса», — прокомментировали в отделе метеопрогнозов ЯНЦГМС.
По данным синоптиков, температура воздуха будет колебаться ночью от +8…+13 °С до 0…+5 °С. В дневные часы — от +17…+22 °С до +11…+16 °С.
Во второй и третьей декадах месяца температура воздуха будет постепенно понижаться, уточнили специалисты.
Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что в некоторых российских городах с 8 сентября на пять-шесть дней наступит бабье лето.