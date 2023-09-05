Более 787 млн рублей направят на реконструкцию музея Чехова в Подмосковье

На проведение первого этапа реконструкции Государственного литературно-мемориального музея-заповедника А.П. Чехова «Мелихово» в Московской области из бюджета планируется выделить 787,1 млн рублей.

Основанием для организации реконструкции стала региональная программа «Строительство объектов социальной инфраструктуры» на 2023—2027 годы, сообщает издание «Вести Подмосковья».

Претенденты уже подают заявки на участие.

Согласно техзаданию, подрядчик реконструирует служебный флигель под пищеблок, административное здание — под детский центр, конюшню с каретным сараем, скотный двор усадьбы и сарай-конюшню — под музейные экспозиции. Также будет возведено несколько новых зданий.

Ранее сообщалось, что в Кирове начались работы по реставрации дома-музея Михаила Салтыкова-Щедрина.