В Москве выпустили карту «Тройка» в честь 80-летия школы-студии МХАТ

В Москве выпустили транспортную карту «Тройка», посвящённую 80-летию школы-студии МХАТ. На ней изображено здание театрального вуза.

Об этом сообщает НТВ со ссылкой на Telegram-канал Дептранса.

«Мы интегрируем московский транспорт в культурную жизнь столицы. На наших площадках можно послушать качественную живую музыку, посетить выставки и даже попасть на концерт популярного эстрадного исполнителя», — заявил глава ведомства Максим Ликсутов.

По его словам, благодаря тематическим «Тройкам» ещё больше людей узнают о школе-студии МХАТ и легендарном театре.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что до конца года парк Мосгортранса расширят на 400 электробусов отечественного производства.