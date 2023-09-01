Кинолог Голубев дал советы по купанию собак

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев дал рекомендации по купанию собак. Он отметил, что универсальной формулы нет.

«Частоту гигиенического мытья определяет хозяин, ориентируясь на породные особенности животного и на степень загрязнения шерсти», — сказал эксперт в беседе с «Радио 1».

Как отметил Голубев, одна и та же порода может требовать различного ухода, если один питомец живёт в квартире, а другой — за городом.

Эксперт добавил, что здоровую собаку нужно купать примерно раз в один-три месяца.

Ранее Владимир Голубев дал советы, как помочь собаке адаптироваться к городским условиям после возвращения с дачи в конце лета.