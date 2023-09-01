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Кинолог Голубев дал советы по купанию собак

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Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев дал рекомендации по купанию собак. Он отметил, что универсальной формулы нет.
Кинолог Голубев дал советы по купанию собак
  • Gettyimages.ru
  • © Rebecca Nelson

«Частоту гигиенического мытья определяет хозяин, ориентируясь на породные особенности животного и на степень загрязнения шерсти», — сказал эксперт в беседе с «Радио 1».

Как отметил Голубев, одна и та же порода может требовать различного ухода, если один питомец живёт в квартире, а другой — за городом.

Эксперт добавил, что здоровую собаку нужно купать примерно раз в один-три месяца.

Ранее Владимир Голубев дал советы, как помочь собаке адаптироваться к городским условиям после возвращения с дачи в конце лета.

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