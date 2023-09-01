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Археологи рассказали о находках на месте Борисоглебской церкви в Петербурге

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Начальник археологической экспедиции НИЦ «Актуальная археология» Николай Новосёлов рассказал о находках на месте Борисоглебской церкви на Синопской набережной. Храм был построен в 1866—1882 годах, а разрушен в советское время в 1975 году.
Археологи рассказали о находках на месте Борисоглебской церкви в Петербурге
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Археологам удалось обнаружить остатки подвального этажа церкви (подцерковье): его внутренняя часть выполнена из кирпича, а наружная — из камня, а под полом подвального этажа открыты каналы отопительных систем, поделился специалист в беседе с «Петербургским дневником».

Археологические находки, обнаруженные в ходе раскопок, в большинстве случаев имеют случайное происхождение, это фрагменты стеклянных флаконов, фарфоровой и керамической посуды, печных изразцов, отметил Новосёлов.

Эксперт добавил, что в один из периодов здание использовалось как склад. Если бы церковь разрушили сразу после закрытия, то вероятность найти церковную утварь была бы гораздо выше, подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что археологи музея-заповедника «Иднакар» нашли ценные артефакты при раскопах Омутницкого селища IX—XIII вв. в деревне Омутница Глазовского района Удмуртии.

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