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Тренер Силина: приседания полезны для укрепления сердечно-сосудистой системы

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Президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина, академический директор факультета фитнеса и культуры здоровья университета «Синергия», рассказала об эффективности приседаний.
Тренер Силина: приседания полезны для укрепления сердечно-сосудистой системы
  • Gettyimages.ru
  • © JazzIRT

Приседание — это полезное и несложное упражнение для нижней части тела, которое отлично подтягивает мышцы и позволяет убрать лишние сантиметры с проблемных зон, сообщила эксперт в беседе с сайтом kp.ru.

«В среднем приседания помогают сжечь от восьми до 12 ккал в минуту. При этом важно каждый раз увеличивать нагрузку. Например, идеальная история для снижения веса в области ягодиц, бёдер и талии — это по 100 приседаний за один подход», — отметила Силина.

Она также подчеркнула, что приседания заменяют ряд силовых упражнений для ног, увеличивают мышечную силу, укрепляют сердечно-сосудистую систему. Также при помощи этого упражнения можно в течение месяца добиться уменьшения объёма в области ягодиц и бёдер на 1—2 см.

Ранее фитнес-тренер и нутрициолог Джулия Кребель рассказала, на какие органы больше всего влияет избыточный вес.

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