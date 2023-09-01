Тренер Силина: приседания полезны для укрепления сердечно-сосудистой системы

Президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина, академический директор факультета фитнеса и культуры здоровья университета «Синергия», рассказала об эффективности приседаний.

Приседание — это полезное и несложное упражнение для нижней части тела, которое отлично подтягивает мышцы и позволяет убрать лишние сантиметры с проблемных зон, сообщила эксперт в беседе с сайтом kp.ru.

«В среднем приседания помогают сжечь от восьми до 12 ккал в минуту. При этом важно каждый раз увеличивать нагрузку. Например, идеальная история для снижения веса в области ягодиц, бёдер и талии — это по 100 приседаний за один подход», — отметила Силина.

Она также подчеркнула, что приседания заменяют ряд силовых упражнений для ног, увеличивают мышечную силу, укрепляют сердечно-сосудистую систему. Также при помощи этого упражнения можно в течение месяца добиться уменьшения объёма в области ягодиц и бёдер на 1—2 см.

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