Жителей Челябинской области предупредили о дождливых выходных
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Осадки прекратятся с понедельника, 4 сентября, сообщает URA.RU.
«В субботу ожидается гроза, порывы ветра достигнут 13—18 м/с. В эти три дня температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +5…+11 °С, днём — +14…+20 °С», — уточнили в региональном Гидрометцентре.
В Челябинске 4 сентября температура воздуха ночью составит +8…+11 °С, днём — +15…+18 °С.
Ранее руководитель «Яндекс Погоды» Александр Ганьшин рассказал, что в выходные, 2 и 3 сентября, в Москве будет тепло и облачно.