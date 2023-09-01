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Жителей Челябинской области предупредили о дождливых выходных

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По данным ЦГМС Челябинской области, в регионе предстоящие выходные, 2 и 3 сентября, будут дождливыми.
Жителей Челябинской области предупредили о дождливых выходных
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Осадки прекратятся с понедельника, 4 сентября, сообщает URA.RU.

«В субботу ожидается гроза, порывы ветра достигнут 13—18 м/с. В эти три дня температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +5…+11 °С, днём — +14…+20 °С», — уточнили в региональном Гидрометцентре.

В Челябинске 4 сентября температура воздуха ночью составит +8…+11 °С, днём — +15…+18 °С.

Ранее руководитель «Яндекс Погоды» Александр Ганьшин рассказал, что в выходные, 2 и 3 сентября, в Москве будет тепло и облачно.

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