Температура воздуха в Петербурге 31 августа может подняться до рекордных +30 °C
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Об этом он написал в Telegram-канале.
Синоптик спрогнозировал погоду в последний день лета +30 °C.
«Но если даже температура воздуха в центре города достигнет +28 °C, то можем получить новый рекорд максимальной температуры для 31 августа», — говорится в сообщении.
При этом вечером 31 августа в Петербурге ожидаются ливень и гроза, добавил Колесов.
Ранее главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова поделилась информацией о том, что в Москве последняя неделя лета будет достаточно прохладной и дождливой.