Температура воздуха в Петербурге 31 августа может подняться до рекордных +30 °C

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов сообщил, что температура воздуха в городе 31 августа может подняться до рекордных +30 °C.

Об этом он написал в Telegram-канале.

Синоптик спрогнозировал погоду в последний день лета +30 °C.

«Но если даже температура воздуха в центре города достигнет +28 °C, то можем получить новый рекорд максимальной температуры для 31 августа», — говорится в сообщении.

При этом вечером 31 августа в Петербурге ожидаются ливень и гроза, добавил Колесов.

Ранее главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова поделилась информацией о том, что в Москве последняя неделя лета будет достаточно прохладной и дождливой.