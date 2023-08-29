Московская книжная ярмарка состоится в Экспоцентре с 30 августа по 3 сентября

Московская международная книжная ярмарка состоится в центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» с 30 августа по 3 сентября.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на официальный портал мэра и правительства столицы.

На площадке «Библиотеки Москвы» Департамент культуры организует зону библиотечно-информационного обслуживания. На площадке можно оформить единый читательский билет, взять книги, а также ознакомиться с сервисами и услугами библиотек.

Кроме того, при предъявлении билета можно приобрести книгу на стенде Московского дома книги со скидкой 5%.

В рамках книжной ярмарки будут организованы 45 мероприятий, в частности презентации книг, встречи с авторами.

Основной темой ярмарки станет преподавание, образ учителя в честь Года педагога и наставника. Ещё одной темой мероприятия станет творчество писателей — юбиляров 2023 года, среди которых Лев Толстой, Максим Горький, Владимир Высоцкий и другие.

Ранее сообщалось, что начался приём заявок на участие в конкурсной программе фестиваля документальных фильмов «Знание.Кино», посвящённого деятельности Дзиги Вертова. Фестиваль пройдёт в ноябре в рамках Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ.