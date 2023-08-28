Синоптик Шувалов спрогнозировал ливни на Урале, в Западной Сибири и Приморье

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предупредил жителей юга Урала, а также прилегающих областей Западной Сибири и Приморского края, что эта область окажется под действием циклона, который принесёт сильные дожди и ураганы.

«С Казахстана, Оренбуржья поднимется и углубится обширный циклон, который 29—30 августа полностью накроет весь Урал, Екатеринбург, Челябинск, Курган, Тюмень и прилегающие области Западной Сибири, достанется и Омской области», — сообщил метеоролог в разговоре с URA.RU.

По его словам, ожидаются сильные ливни. Количество осадков местами может достигать половины месячной нормы — порядка 30 мм за сутки, а ветер усиливаться до 20—25 м/с.

Непогода стихнет к 31 августа, но 1 сентября дожди сохранятся, отметил Шувалов.

Сильные дожди ожидаются в Екатеринбурге, Челябинске, Магнитогорске. Во Владивостоке будет «новый залп ливней, который приведёт к новому подъёму уровня рек и к новому подтоплению и наводнениям», заключил эксперт.

Ранее ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с радио «Комсомольская правда» заявила, что со вторника, 29 августа, в Приморье вновь ожидаются дожди, поэтому в этом месяце региону «остаётся только посочувствовать».