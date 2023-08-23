Диетолог Мансурова рассказала о множестве витаминов в сливе

Диетолог-нутрициолог Ирина Мансурова заявила, что в сливе содержится множество витаминов, а также клетчатка и фруктовые кислоты.

В беседе с сайтом «Аргументы и Факты» эксперт отметила, что калий в составе ягод очень полезен для здоровья сердца и сосудов, а сочетание фосфора и кальция, различных фенольных и флавоноидных соединений способствует профилактике заболеваний опорно-двигательного аппарата.

Кроме того, в сливе есть железо, поэтому она может рекомендоваться для профилактики анемии.

Воздержаться от употребления сливы желательно людям с заболеваниями ЖКТ, а также с аллергией на фрукты.

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