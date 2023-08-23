В Тульской области появятся ещё семь особо охраняемых природных территорий
- РИА Новости
Об этом сообщает Тульская служба новостей со ссылкой на постановление правительства региона.
Соответствующее постановление подписал первый замгубернатора — председатель тульского правительства Вячеслав Федорищев.
Согласно документу, пять новых ООПТ появятся в Щёкинском районе, два — в Ясногорском районе.
Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае зарегистрировали ещё две особо охраняемые природные территории — лиманно-плавневые комплексы «Ахтарские лиманы» и «Дельта реки Кубань».