В Тульской области появятся ещё семь особо охраняемых природных территорий (ООПТ).

Об этом сообщает Тульская служба новостей со ссылкой на постановление правительства региона.

Соответствующее постановление подписал первый замгубернатора — председатель тульского правительства Вячеслав Федорищев.

Согласно документу, пять новых ООПТ появятся в Щёкинском районе, два — в Ясногорском районе.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае зарегистрировали ещё две особо охраняемые природные территории — лиманно-плавневые комплексы «Ахтарские лиманы» и «Дельта реки Кубань».