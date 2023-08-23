Биолог Гниненко заявил, что туристы являются главной причиной лесных пожаров
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«Проблема в туристах. Сколько бы в лес ни ходили, если они идут и будут там разводить огонь, значит, это угроза», — поделился специалист.
Также он заявил, что иногда природные пожары возникают из-за геологов, таксаторов.
«Они ошиблись, недоглядели», — отметил Гниненко.
Кроме того, многие охотники и отдыхающие тоже могут быть причиной возникновения горения.
«Всё залили, но не увидели где-то тлеющий под землёй сухой корешок», — заключил биолог.
Ранее сообщалось, что в большинстве районов Удмуртии высокая пожароопасность лесов сохранится до 28 августа.