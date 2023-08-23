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Биолог Гниненко заявил, что туристы являются главной причиной лесных пожаров

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Заведующий Всероссийским научно-исследовательским институтом лесоводства и механизации лесного хозяйства, энтомолог кандидат биологических наук Юрий Гниненко в беседе с URA.RU назвал главную причину лесных пожаров.
Биолог Гниненко заявил, что туристы являются главной причиной лесных пожаров
  • Gettyimages.ru

«Проблема в туристах. Сколько бы в лес ни ходили, если они идут и будут там разводить огонь, значит, это угроза», — поделился специалист.

Также он заявил, что иногда природные пожары возникают из-за геологов, таксаторов.

«Они ошиблись, недоглядели», — отметил Гниненко.

Кроме того, многие охотники и отдыхающие тоже могут быть причиной возникновения горения.

«Всё залили, но не увидели где-то тлеющий под землёй сухой корешок», — заключил биолог.

Ранее сообщалось, что в большинстве районов Удмуртии высокая пожароопасность лесов сохранится до 28 августа.

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