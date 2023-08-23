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Адриано Челентано написал прощальное письмо Тото Кутуньо

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Итальянский актёр и певец Адриано Челентано написал прощальное письмо своему другу Тото Кутуньо, скончавшемуся во вторник в возрасте 80 лет.
Адриано Челентано написал прощальное письмо Тото Кутуньо
  • Gettyimages.ru

Письмо артиста опубликовало издание Corriere della Sera. Челентано отметил, что Кутуньо был и останется незабываемым великим артистом.

Артист рассказал, что Кутуньо написал песню L'italiano специально для него как для настоящего итальянца. Однако именно из-за фразы Sono un italiano vero («Я настоящий итальянец») певец отказался исполнить будущий хит. Челентано отметил, что если бы ему пришлось исполнить песню, то он сделал бы это в стиле Кутуньо.

Ранее Лев Лещенко высказался о смерти Тото Кутуньо.

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