В Омской области до 24 августа объявили штормовое предупреждение.

Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на региональное МЧС.

В Обь-Иртышском УГМС отметили, что в регионе во второй половине 23 августа и 24 августа ожидается дождь с грозой, возможен град, шквалы ветра будут достигать 18—23 м/с.

В МЧС попросили при ухудшении погодных условий оставаться в помещении, а также закрывать окна.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT рассказал о новом циклоне, который поднимается в сторону Приморья.