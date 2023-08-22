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Эколог Шевченко прокомментировал летнюю погоду в Краснодарском крае

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Эколог Дмитрий Шевченко выразил мнение, что это лето в Краснодарском крае мало отличается от предыдущих.
Эколог Шевченко прокомментировал летнюю погоду в Краснодарском крае
  • РИА Новости

«То, что это лето как-то сильно отличается от предыдущих, — это чисто обывательские впечатления из-за жаркой погоды последних недель. По августу пока говорить рано (месяц ещё не закончился), но, скорее всего, будет превышение на один-два градуса», — цитирует эксперта rostovgazeta.ru.

Как отметил Шевченко, климат действительно меняется, однако потепление больше заметно зимой, чем летом.

«Да, безусловно, на Кубани происходят климатические изменения: за последние 30 лет климат изменился довольно заметно. Но прежде всего это касается зимнего периода, а не летнего», — сказал он.

Ранее сообщалось, что в Удмуртии высокая пожароопасность лесов сохранится до 28 августа.

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