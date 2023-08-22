Фестиваль «Джазовые сезоны» в Подмосковье посетили более 14 тысяч человек

Международный фестиваль «Джазовые сезоны» принял свыше 14 тыс. человек, заявила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

Об этом сообщает «Радио 1».

«Джазовые сезоны» лишний раз доказали, что не просто так входят в десятку лучших фестивалей России в формате open-air. Один из уникальных музейных комплексов Подмосковья «Горки Ленинские» на два дня стал центром, где собрались истинные ценители джазового направления», — сказала Каклюгина.

В фестивале приняли участие Лариса Долина, Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр, трио Олега Аккуратова, Дмитрий Маликов с проектом PianomaniяJazz, Евгений Маргулис.

Ранее художественный руководитель «Джазовых сезонов» Игорь Бутман рассказал подробности о фестивале.