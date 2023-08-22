Узнать больше

В Омской области предупредили об усилении ветра до 20 м/с 23 августа

Короткая ссылка
В Омской области ожидается ухудшение погоды в среду, 23 августа. В частности, возможны дожди и грозы, ночью местами туман.
В Омской области предупредили об усилении ветра до 20 м/с 23 августа
  • РИА Новости

Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на Обь-Иртышское УГМС.

Днём в отдельных районах прогнозируются порывы ветра до 15—20 м/с.

Ухудшится погода и в Тюменской области. В ночь на 23 августа на юге региона ожидается +4...+9 °С, кратковременные дожди, утром туман, передаёт nashgorod.ru.

Днём возможны ливни, местами грозы, +15...+25 °С, ветер 10—14 м/с.

Ранее сообщалось, что в Удмуртии высокая пожароопасность лесов сохранится до 28 августа.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить