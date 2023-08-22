В Омской области предупредили об усилении ветра до 20 м/с 23 августа
- РИА Новости
Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на Обь-Иртышское УГМС.
Днём в отдельных районах прогнозируются порывы ветра до 15—20 м/с.
Ухудшится погода и в Тюменской области. В ночь на 23 августа на юге региона ожидается +4...+9 °С, кратковременные дожди, утром туман, передаёт nashgorod.ru.
Днём возможны ливни, местами грозы, +15...+25 °С, ветер 10—14 м/с.
Ранее сообщалось, что в Удмуртии высокая пожароопасность лесов сохранится до 28 августа.