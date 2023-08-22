В Омской области предупредили об усилении ветра до 20 м/с 23 августа

В Омской области ожидается ухудшение погоды в среду, 23 августа. В частности, возможны дожди и грозы, ночью местами туман.

Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на Обь-Иртышское УГМС.

Днём в отдельных районах прогнозируются порывы ветра до 15—20 м/с.

Ухудшится погода и в Тюменской области. В ночь на 23 августа на юге региона ожидается +4...+9 °С, кратковременные дожди, утром туман, передаёт nashgorod.ru.

Днём возможны ливни, местами грозы, +15...+25 °С, ветер 10—14 м/с.

Ранее сообщалось, что в Удмуртии высокая пожароопасность лесов сохранится до 28 августа.