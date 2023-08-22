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В Свердловской области в ночь на 23 августа ожидается похолодание до -2...-1 °С

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В юго-западных районах Свердловской области ночью на 23 августа ожидается похолодание до -2...-1 °С.
В Свердловской области в ночь на 23 августа ожидается похолодание до -2...-1 °С
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу «Уральского Гидрометцентра».

В ведомстве отметили, что в Екатеринбурге ночью в ближайшие трое суток ожидается температура в пределах +3...+8 °С, днём — в пределах +14...+18 °С. Это ниже климатической нормы на 3 °С.

Осадки ожидаются с 23 по 25 августа в Свердловской области и 25 августа в Екатеринбурге.

Ранее в Примгидромете предупредили, что в Приморском крае вновь ожидаются паводки из-за дождей 22—23 августа.

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