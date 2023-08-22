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Просмотр фильмов и сериалов вдохновляет 12% россиян на спонтанные покупки

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Киноканал Cinema и сервис бесплатных объявлений «Авито» провели совместное исследование, в ходе которого выяснилось, что 12% россиян делают спонтанные покупки после просмотра фильмов и сериалов.
Просмотр фильмов и сериалов вдохновляет 12% россиян на спонтанные покупки
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Газета.Ru».

Чаще всего под впечатлением от просмотра кино и сериалов россияне приобретают одежду и обувь (32%), товары для дома (30%), еду и напитки (27%), аксессуары (25%) и технику (15%).

Женщин на покупки вдохновили такие фильмы, как «Грязные танцы», «Дом Gucci» и «Завтрак у Тиффани». После их просмотра россиянки приобретали предметы одежды и обуви, а также аксессуары.

Мужчины назвали в числе вдохновляющих на спонтанные покупки фильмы «Брат» и «Матрица».

Кроме того, респонденты признались, что покупали корейскую косметику и лапшу быстрого приготовления после просмотра южнокорейских драм, а после турецких сериалов — ковры и традиционные стаканы для чая.

Ранее сообщалось, что сервис SuperJob и китайская автокомпания OMODA провели исследование, чтобы выяснить, чем занимаются российские водители, пока стоят в пробках.

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