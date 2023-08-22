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Диетолог Казачкова посоветовала принимать витамины круглый год

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Врач-эндокринолог, диетолог Екатерина Казачкова рассказала, что витаминные комплексы необходимо принимать круглогодично, даже летом, несмотря на обилие витаминов из свежих фруктов, овощей и ягод.
Диетолог Казачкова посоветовала принимать витамины круглый год
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Летом, как и в другое время года, без микроэлементов и витаминных добавок не обойтись, сообщила специалист в интервью Радио Sputnik.

«Тем более водорастворимые витамины через какое-то время выводятся из организма, накапливаются только жирорастворимые витамины — D, E, A. При этом у многих людей тот же витамин D — в постоянном дефиците, даже летом, а он участвует во всех процессах метаболизма», — пояснила Казачкова.

Она посоветовала обратиться к врачу, который поможет подобрать витаминный комплекс с учётом индивидуальных особенностей здоровья.

Ранее нутрициолог Оксана Ковылкина рассказала, что отсутствие в рационе продуктов животного происхождения может привести к дефициту важных для здоровья витаминов и минералов.

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