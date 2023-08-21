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В ресторанах проекта «Завтрак в Подмосковье» побывали более 250 тысяч человек

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Рестораны проекта «Завтрак в Подмосковье» приняли более 250 тыс. человек с начала июня, заявил зампред правительства региона Георгий Филимонов.
В ресторанах проекта «Завтрак в Подмосковье» побывали более 250 тысяч человек
  • © Пресс-служба Минсельхозпрод МО

Об этом сообщает телеканал «360».

«Проект, направленный на развитие гастротуризма в регионе, объединил рестораны и кафе Московской области. Предприниматели разработали специальные утренние сет-меню из нескольких блюд, приобрести которые можно по цене от 199 рублей», — отметил Филимонов.

Участников проекта можно определить по тематической наклейке.

Ранее сообщалось, что второй этап фестиваля «Город танцует в парках» принял более 17,5 тыс. зрителей в минувшие выходные, 19—20 августа. Концерты прошли в Видном, Люберцах, Раменском, Домодедове, Подольске и Серпухове.

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