Глава Кубани Кондратьев прокомментировал ситуацию с лесными пожарами в регионе
- РИА Новости
Глава региона также поблагодарил всех, кто принимает участие в ликвидации пожаров, передаёт «Кубань 24».
На сегодняшний день максимальный, пятый класс пожарной опасности введён в 26 городах и районах, отметил он.
«По прогнозам синоптиков, в ближайшее время сохранится высокая температура. Призываю всех жителей и гостей края к ответственности, не разводите костры и не пользуйтесь открытым огнём, берегите природу, себя и своё здоровье», — заявил Кондратьев.
Ранее в ГУ МЧС России по Тюменской области сообщили, что в течение недели с 14 по 21 августа в регионе зарегистрировано 104 техногенных пожара.