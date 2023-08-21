Глава Кубани Кондратьев прокомментировал ситуацию с лесными пожарами в регионе

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обратился к жителям региона в связи с высокой пожароопасностью, которая зафиксирована на большей части территории края, и призвал соблюдать правила безопасности на природе.

Глава региона также поблагодарил всех, кто принимает участие в ликвидации пожаров, передаёт «Кубань 24».

На сегодняшний день максимальный, пятый класс пожарной опасности введён в 26 городах и районах, отметил он.

«По прогнозам синоптиков, в ближайшее время сохранится высокая температура. Призываю всех жителей и гостей края к ответственности, не разводите костры и не пользуйтесь открытым огнём, берегите природу, себя и своё здоровье», — заявил Кондратьев.

Ранее в ГУ МЧС России по Тюменской области сообщили, что в течение недели с 14 по 21 августа в регионе зарегистрировано 104 техногенных пожара.