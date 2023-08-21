Диетолог Королёва назвала овощи и зерновые полезными продуктами для снижения холестерина
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«Для снижения холестерина нам нужна клетчатка, поэтому необходимо есть как можно больше свежих сезонных овощей и фруктов. Растительные волокна есть даже в составе зерновых», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».
По её словам, растительные волокна также способны надолго насытить.
Кроме того, Королёва рекомендовала употреблять продукты с омега-3.
«Их источником является рыба северных морей, благодаря которой уровень холестерина в крови регулируется и снижается», — пояснила она.
Ранее врач-диетолог Лидия Ионова в беседе с НСН выразила мнение, что не существует продуктов, способных действительно повысить настроение.