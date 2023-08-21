Диетолог Королёва назвала овощи и зерновые полезными продуктами для снижения холестерина

Терапевт, диетолог доктор медицинских наук Маргарита Королёва рассказала о способах снижения холестерина.

«Для снижения холестерина нам нужна клетчатка, поэтому необходимо есть как можно больше свежих сезонных овощей и фруктов. Растительные волокна есть даже в составе зерновых», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».

По её словам, растительные волокна также способны надолго насытить.

Кроме того, Королёва рекомендовала употреблять продукты с омега-3.

«Их источником является рыба северных морей, благодаря которой уровень холестерина в крови регулируется и снижается», — пояснила она.

Ранее врач-диетолог Лидия Ионова в беседе с НСН выразила мнение, что не существует продуктов, способных действительно повысить настроение.