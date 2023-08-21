Дни открытых дверей пройдут на Киностудии имени Горького 26—27 августа

На Киностудии имени Горького дни открытых дверей пройдут 26 и 27 августа.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Посетителей ждут бесплатные кинопоказы и демонстрация новых технологий кинопроизводства.

Глава Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин сообщил, что город создаёт новую российскую киноиндустрию.

По его словам, Киностудия имени Горького станет частью крупнейшего киномедиакластера, в который войдёт ещё несколько площадок. Одна из них строится на базе Всероссийского научно-исследовательского и проектно-конструкторского института металлургического машиностроения.

Ранее сообщалось, что креативное пространство «Кинокампус Горького» при поддержке правительства Москвы проведёт творческий конкурс по созданию видео среди участников в возрасте от 13 до 17 лет.