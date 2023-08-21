Жители Тулы чаще всего прислушиваются к мнению родителей и супругов

Сервис по поиску работы SuperJob привёл результаты нового исследования, в котором жители Тулы рассказали, к кому они прислушиваются и чьим советам доверяют.

Об этом сообщает Тульская служба новостей.

Так, наибольшим авторитетом у 19% горожан пользуются родители, 10% прислушиваются к мнению мужа или жены, ещё 10% поступают так, как сами считают нужным.

Мнение друзей значимо для 6% респондентов, членов семьи — для 4%, детей — для 2%.

Каждый 20-й житель Тулы, участвовавший в опросе, заявил, что с огромным уважением относится к своему руководству, для 1% авторитетом в жизни является коллега.

Ранее сервис SuperJob представил результаты другого исследования, в котором россияне рассказали, какие вопросы на собеседовании вызывают у них наибольшее недоумение.