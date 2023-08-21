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Форум «Город безграничных возможностей» пройдёт на ВДНХ 24—27 августа

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В центре «Феникс» на ВДНХ с 24 по 27 августа пройдёт форум «Город безграничных возможностей».
Форум «Город безграничных возможностей» пройдёт на ВДНХ 24—27 августа

На мероприятии покажут технологии и проекты, которые в будущем сделают жизнь горожан с особенностями здоровья более комфортной, передаёт НТВ со ссылкой на заммэра столицы Наталью Сергунину.

Запланировано выступление экспертов, бизнесменов, сотрудников общественных организаций и фондов.

Посетителям покажут более 40 новейших российских разработок, в частности нейроимплант для восстановления зрения, гидравлический коленный модуль и экзоскелет.

Также пройдут концерты, спектакль, киносеанс и показ мод.

Ранее сообщалось, что выставку, посвящённую 35-летию Всероссийского общества инвалидов, открыли в столичном метро, в переходе между станциями «Ленинский проспект» Калужско-Рижской линии и «Площадь Гагарина» МЦК.

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