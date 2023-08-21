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Татарстанский фильм «Бери да помни» получил награду кинофестиваля «Короче»

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На кинофестивале короткометражных фильмов «Короче» в Калининграде в номинации полнометражного дебютного кино одержал победу фильм «Бери да помни» Байбулата Батуллы (Батуллина), снятый на русском и татарском языках.
Татарстанский фильм «Бери да помни» получил награду кинофестиваля «Короче»
  • © Bosfor Pictures

Об этом сообщает «Реальное время».

Фильм татарстанского режиссёра заявлен как независимый. Он снят компанией Bosfor Pictures при содействии руководителя проекта Ивана Яковенко.

«Бери да помни» повествует о шестилетнем Ильхаме, который проводит летние каникулы в деревне с бабушкой и дедушкой и очень скучает по родителям.

Ранее сообщалось, что в Оренбурге 25 августа состоится открытие Международного кинофестиваля «Восток & Запад. Классика и авангард» в СКК «Оренбуржье».

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