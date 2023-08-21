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В Ставропольском крае на горе Бештау произошёл второй за сутки крупный пожар

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В Ставропольском крае на горе Бештау произошёл второй за сутки крупный пожар.
В Ставропольском крае на горе Бештау произошёл второй за сутки крупный пожар
  • РИА Новости

Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на региональное управление МЧС.

Второй пожар начался на склоне горы на площади 500 кв. м.

Первый пожар разгорелся вечером 20 августа на площади 1 га. По словам местных жителей, огонь приближался к монастырю.

Ранее в комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области заявили, что пожарные полностью потушили природное возгорание в Городищенском районе региона.

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