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Вода ушла из подтопленных паводком сёл в Амурской области

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Подтопленные в ночь на субботу дождевым паводком три села Белогорского муниципального округа Амурской области освободились от воды, сообщает ГУ МЧС по региону.

«За минувшие сутки вода ушла с внутрипоселковых дорог и из подтопленных жилых домов, приусадебных участков сёл Заречное, Амурское, Возжаевка Белогорского муниципального округа», — говорится в сообщении.

Уточняется, что идёт оценка ущерба, работают комиссии администрации муниципальных образований, проводятся аварийно-восстановительные работы.

Ранее губернатор Приморского края Олег Кожемяко заявил о вводе режима ЧС регионального уровня в связи с паводком.

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