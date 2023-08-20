Вода ушла из подтопленных паводком сёл в Амурской области
«За минувшие сутки вода ушла с внутрипоселковых дорог и из подтопленных жилых домов, приусадебных участков сёл Заречное, Амурское, Возжаевка Белогорского муниципального округа», — говорится в сообщении.
Уточняется, что идёт оценка ущерба, работают комиссии администрации муниципальных образований, проводятся аварийно-восстановительные работы.
Ранее губернатор Приморского края Олег Кожемяко заявил о вводе режима ЧС регионального уровня в связи с паводком.