Вильфанд: в ближайшие дни на юге России ожидается аномальная «турецкая» жара
Об этом информирует РИА Новости.
Речь идёт о Ростовской, Астраханской, Волгоградской областях. Также аномальная жара прогнозируется в Краснодарском, Ставропольском краях, Калмыкии и во всех республиках Северного Кавказа.
«Везде температура — +33...+39 °С», — сказал Вильфанд.
Ранее синоптик Людмила Паршина спрогнозировала прохладный сентябрь в ряде регионов.
Также врач Галина Смирнова назвала дневной сон в жару полезным для здоровья.