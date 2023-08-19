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Вильфанд: в ближайшие дни на юге России ожидается аномальная «турецкая» жара

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в регионах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов в ближайшие дни прогнозируется жара, как в Турции.

Об этом информирует РИА Новости

Речь идёт о Ростовской, Астраханской, Волгоградской областях. Также аномальная жара прогнозируется в Краснодарском, Ставропольском краях, Калмыкии и во всех республиках Северного Кавказа.

«Везде температура — +33...+39 °С», — сказал Вильфанд. 

Ранее синоптик Людмила Паршина спрогнозировала прохладный сентябрь в ряде регионов.

Также врач Галина Смирнова назвала дневной сон в жару полезным для здоровья.

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