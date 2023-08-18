Академик Мохов посоветовал при тайфуне следовать рекомендациям властей

Академик РАН Игорь Мохов рассказал, как вести себя при тайфуне.

В беседе с «Парламентской газетой» Мохов посоветовал гражданам следовать рекомендациям властей при тайфуне.

По словам академика, при объявлении эвакуации стоит эвакуироваться.

Если же власти запретили покидать дома, то стоит оставаться дома.

«Кроме того, следует заранее собрать документы и необходимые вещи на случай, если тайфун усилится и эвакуация всё же будет объявлена», — добавил академик.

Ранее сообщалось, что ураган «Хилари» в Тихом океане усилился до четвёртой, предпоследней категории по шкале Саффира — Симпсона. Скорость ветра достигает 220 км/ч.