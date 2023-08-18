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В Удмуртии в ночь с 19 на 20 августа ожидается температура воздуха от +4 °С

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В Удмуртии в ночь с 19 на 20 августа ожидается температура воздуха в пределах +4...+9 °С.
В Удмуртии в ночь с 19 на 20 августа ожидается температура воздуха от +4 °С
  • Gettyimages.ru
  • © jakkapan21

Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу Гидрометцентра региона.

В ведомстве отметили, что в ночь на 19 августа Удмуртию пересечёт холодный фронт североатлантического циклона.

Ожидается, что температура ночью с 18 на 19 августа понизится до +13...+18 °С, днём 19 августа сохранится в пределах +19...+24 °С. Ночью с 19 на 20 августа температура опустится до +4...+9 °С. 20 августа температура ожидается в пределах +18...+23 °С.

Кроме того, пройдут кратковременные дожди.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что 21 августа в Московском регионе станет последним днём купального сезона 2023 года.

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