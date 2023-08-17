Авиагруппа МЧС завершила работу по тушению лесных пожаров на Ямале
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал регионального ГУ МЧС России.
В частности, помощь в тушении пожаров оказывал самолёт-амфибия Бе-200. Он применялся в Надымском районе, где складывалась самая сложная обстановка.
«Всё это время авиация МЧС России работала в плотном взаимодействии с наземной группировкой», — отметили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что два крупных лесных пожара локализованы и один потушен в ЯНАО за сутки.