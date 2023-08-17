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Авиагруппа МЧС завершила работу по тушению лесных пожаров на Ямале

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Авиационная группа МЧС России завершила работу по тушению лесных пожаров в Ямало-Ненецком автономном округе.
Авиагруппа МЧС завершила работу по тушению лесных пожаров на Ямале
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал регионального ГУ МЧС России.

В частности, помощь в тушении пожаров оказывал самолёт-амфибия Бе-200. Он применялся в Надымском районе, где складывалась самая сложная обстановка.

«Всё это время авиация МЧС России работала в плотном взаимодействии с наземной группировкой», — отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что два крупных лесных пожара локализованы и один потушен в ЯНАО за сутки.

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