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Два крупных лесных пожара локализованы и один потушен в ЯНАО за сутки

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Департамент природных ресурсов и экологии ­­­Ямало-Ненецкого автономного округа сообщил, что площадь природных пожаров за минувшие сутки сократилась ещё на 145 га.
Два крупных лесных пожара локализованы и один потушен в ЯНАО за сутки
  • РИА Новости

Об этом информирует ИА «Север-Пресс» со ссылкой на Telegram-канал ведомства.

«По состоянию на 08:20 (местного времени) 17 августа 2023 года на территории Ямало-Ненецкого автономного округа действуют четыре природных пожара на общей площади 1273 га», — говорится в сообщении.

На тушении огня задействовано 267 специалистов. Им удалось локализовать два крупных пожара площадью 1118 га в Надымском и Пуровском районах. Ещё один пожар в Пуровском районе площадью 1,5 га полностью ликвидирован.

Ранее сообщалось, что в Оренбургской области количество территорий с высокой пожароопасностью увеличилось до 15.

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