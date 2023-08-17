Два крупных лесных пожара локализованы и один потушен в ЯНАО за сутки

Департамент природных ресурсов и экологии ­­­Ямало-Ненецкого автономного округа сообщил, что площадь природных пожаров за минувшие сутки сократилась ещё на 145 га.

Об этом информирует ИА «Север-Пресс» со ссылкой на Telegram-канал ведомства.

«По состоянию на 08:20 (местного времени) 17 августа 2023 года на территории Ямало-Ненецкого автономного округа действуют четыре природных пожара на общей площади 1273 га», — говорится в сообщении.

На тушении огня задействовано 267 специалистов. Им удалось локализовать два крупных пожара площадью 1118 га в Надымском и Пуровском районах. Ещё один пожар в Пуровском районе площадью 1,5 га полностью ликвидирован.

Ранее сообщалось, что в Оренбургской области количество территорий с высокой пожароопасностью увеличилось до 15.