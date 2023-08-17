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Агроэколог Гладилин дал советы, как избавиться от борщевика

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Руководитель движения «СтопБорщевик», агроэколог Антон Гладилин рассказал, как избавиться от борщевика.
Агроэколог Гладилин дал советы, как избавиться от борщевика
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В беседе с изданием «Вести Подмосковья» эксперт посоветовал при обнаружении растения борщевика аккуратно срезать зонтики с сохранившимися семенами и утилизировать их.

По словам Гладилина, семена и листья борщевика можно закомпостировать.

Эколог также посоветовал использовать чёрную плёнку, чтобы избавиться от борщевика. По словам специалиста, нужно утилизировать зонтики с семенами, а также скосить растения. Затем разложить чёрную плёнку по земле осенью, а сверху разместить груз. Убрать плёнку стоит только в следующем сезоне, а потом засеять участок травами. По словам Гладилина, под плёнкой растения будут гибнуть от перегрева.

При этом специалист отмечает, что осеннее скашивание борщевика нарушает естественный процесс его развития и ослабляет растение.

Ранее Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области заявило, что в регионе от борщевика обработано около 40 тыс. га земли.

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