Агроэколог Гладилин дал советы, как избавиться от борщевика

Руководитель движения «СтопБорщевик», агроэколог Антон Гладилин рассказал, как избавиться от борщевика.

В беседе с изданием «Вести Подмосковья» эксперт посоветовал при обнаружении растения борщевика аккуратно срезать зонтики с сохранившимися семенами и утилизировать их.

По словам Гладилина, семена и листья борщевика можно закомпостировать.

Эколог также посоветовал использовать чёрную плёнку, чтобы избавиться от борщевика. По словам специалиста, нужно утилизировать зонтики с семенами, а также скосить растения. Затем разложить чёрную плёнку по земле осенью, а сверху разместить груз. Убрать плёнку стоит только в следующем сезоне, а потом засеять участок травами. По словам Гладилина, под плёнкой растения будут гибнуть от перегрева.

При этом специалист отмечает, что осеннее скашивание борщевика нарушает естественный процесс его развития и ослабляет растение.

Ранее Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области заявило, что в регионе от борщевика обработано около 40 тыс. га земли.