Синоптик Ганьшин спрогнозировал до +37 °С в ряде городов России на выходных

Руководитель сервиса «Яндекс.Погода» Александр Ганьшин назвал российские мегаполисы, где в предстоящие выходные, 19 и 20 августа, ожидается наиболее тёплая погода.

Среди российских городов-миллионников жарче всего в выходные будет в Волгограде, Воронеже, Самаре, Ростове-на-Дону, Уфе и Челябинске, сообщил специалист в беседе с Life.ru.

По его словам, температура воздуха там составит +30…+37 °С.

Прохладнее всего в выходные будет жителям Красноярска, Перми и Екатеринбурга, где будет +19...+21 °С.

В Москве в субботу и в воскресенье ожидается облачная погода со среднесуточной температурой +24…+25 °С, рассказал Ганьшин газете «Известия».

Ранее сообщалось, что в Ямало-Ненецком автономном округе прогнозируется усиление ветра до 20 м/с 18 и 19 августа.