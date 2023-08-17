Синоптик Ганьшин спрогнозировал до +37 °С в ряде городов России на выходных
- РИА Новости
Среди российских городов-миллионников жарче всего в выходные будет в Волгограде, Воронеже, Самаре, Ростове-на-Дону, Уфе и Челябинске, сообщил специалист в беседе с Life.ru.
По его словам, температура воздуха там составит +30…+37 °С.
Прохладнее всего в выходные будет жителям Красноярска, Перми и Екатеринбурга, где будет +19...+21 °С.
В Москве в субботу и в воскресенье ожидается облачная погода со среднесуточной температурой +24…+25 °С, рассказал Ганьшин газете «Известия».
Ранее сообщалось, что в Ямало-Ненецком автономном округе прогнозируется усиление ветра до 20 м/с 18 и 19 августа.