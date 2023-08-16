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Постоянную экспозицию откроют в Музейном комплексе имени Словцова в Тюмени 20 августа

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Открытие постоянной экспозиции «Шедевры художественной коллекции» в Музейном комплексе имени И.Я. Словцова в Тюмени состоится 20 августа. Оно приурочено к празднованию 79-летия образования Тюменской области.
Постоянную экспозицию откроют в Музейном комплексе имени Словцова в Тюмени 20 августа
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Тюменская область сегодня».

В экспозиции представлены разделы «Русское искусство XVIII — начала XX века», «Западноевропейское искусство XVI — начала XX века», «Отечественное искусство XX века».

Посетители смогут увидеть работы Владимира Боровиковского, Карла Брюллова, Ивана Айвазовского, Ивана Шишкина, Ильи Репина, Константина Коровина, Василия Кандинского и других мастеров.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке в Приморской картинной галерее с 17 августа по 22 октября пройдёт выставка «Энергия цвета. Архетипы авангарда».

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