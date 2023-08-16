Постоянную экспозицию откроют в Музейном комплексе имени Словцова в Тюмени 20 августа
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Об этом сообщает «Тюменская область сегодня».
В экспозиции представлены разделы «Русское искусство XVIII — начала XX века», «Западноевропейское искусство XVI — начала XX века», «Отечественное искусство XX века».
Посетители смогут увидеть работы Владимира Боровиковского, Карла Брюллова, Ивана Айвазовского, Ивана Шишкина, Ильи Репина, Константина Коровина, Василия Кандинского и других мастеров.
Ранее сообщалось, что во Владивостоке в Приморской картинной галерее с 17 августа по 22 октября пройдёт выставка «Энергия цвета. Архетипы авангарда».