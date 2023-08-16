Постоянную экспозицию откроют в Музейном комплексе имени Словцова в Тюмени 20 августа

Открытие постоянной экспозиции «Шедевры художественной коллекции» в Музейном комплексе имени И.Я. Словцова в Тюмени состоится 20 августа. Оно приурочено к празднованию 79-летия образования Тюменской области.

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