Биолог Шахпаронов: достаточно регулярно посещать дачный участок, чтобы отпугнуть змей

Доцент биологического факультета МГУ Владимир Шахпаронов прокомментировал появление змей на дачных участках.

«На дачных участках часто больше солнца, есть где погреться, так как многие делают себе газоны, альпийские горки. Также на дачном участке есть грызуны, которыми змеи питаются», — заявил он в беседе с сайтом «Москва 24».

Как отметил эксперт, не стоит воспринимать появление змеи на даче как нечто неожиданное.

«Чтобы отпугнуть змей, достаточно регулярно посещать свой участок. Если по нему часто топчутся, то вероятность появления змей стремится к нулю. Они не любят вибраций, всякого беспокойства», — пояснил Шахпаронов.

Ранее профессор кафедры зоологии и физиологии Дагестанского государственного университета, доктор биологических наук, герпетолог Владимир Черлин объяснил, почему в регионах России стало так много гадюк, и рассказал, как защититься от нападения змеи.