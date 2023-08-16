Телеведущий Тихомиров посоветовал использовать GPS-навигатор, чтобы не потеряться во время сбора грибов

Телеведущий Дмитрий Тихомиров выразил мнение, что во время сбора грибов в лесу можно использовать GPS-навигатор.

«Есть мнение, что нужно ориентироваться по муравейнику, лесному мху, но сейчас XXI век, и всё-таки самое надёжное — это использовать навигатор или приложение с GPS», — сказал он в беседе с сайтом «Москва 24».

По его словам, в таком случае главное — следить за уровнем заряда устройства, на которое установлено приложение.

«Есть приложения, в которых можно поставить точку, где вы оставили машину или вошли в лес, и потом по стрелочке туда выйти даже без детальной карты. Вы просто идёте по направлению к стрелочке и выходите из леса», — сообщил Тихомиров.

Ранее доцент кафедры ботаники и прикладной биологии Государственного университета просвещения кандидат педагогических наук Роман Опарин рассказал о правилах сбора трав.