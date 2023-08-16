Автопробег «Культурное наследие народов Поволжья» стартует 17 августа

Автопробег «Культурное наследие народов Поволжья» начнётся в четверг, 17 августа. Старт — у музейно-выставочного комплекса «Самара Космическая».

Об этом сообщает sovainfo.ru.

Во время экспедиции планируется снять видеофильм, который будет представлен на форуме «Сообщество» в Самаре.

Запланированы остановки в Ульяновске, Казани, Чебоксарах, Нижнем Новгороде и Саранске.

Акция призвана популяризировать объекты культурного наследия Приволжского федерального округа, а также привлечь внимание к красоте российской природы, архитектуре городов, истории сёл и деревень.

Ранее сообщалось, что автопробег «Время выбрало нас» состоится в Удмуртии 21—22 августа.