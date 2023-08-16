Автопробег «Культурное наследие народов Поволжья» стартует 17 августа
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Об этом сообщает sovainfo.ru.
Во время экспедиции планируется снять видеофильм, который будет представлен на форуме «Сообщество» в Самаре.
Запланированы остановки в Ульяновске, Казани, Чебоксарах, Нижнем Новгороде и Саранске.
Акция призвана популяризировать объекты культурного наследия Приволжского федерального округа, а также привлечь внимание к красоте российской природы, архитектуре городов, истории сёл и деревень.
Ранее сообщалось, что автопробег «Время выбрало нас» состоится в Удмуртии 21—22 августа.