Климатолог Семёнов высказался о причинах температурных рекордов в Турции

Доктор физико-математических наук, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семёнов высказался о причинах и последствиях температурных рекордов в Турции.

В беседе с газетой «Известия» Семёнов рассказал, что температурные рекорды — это следствие глобального потепления.

По словам климатолога, в ближайшие годы также стоит ожидать появления новых температурных рекордов.

Семёнов также объяснил, что высокая температура негативно влияет на экосистему, увеличивает количество природных пожаров, а также сопровождается повышенной загрязнённостью воздуха и опустыниванием.

Ранее турецкие власти заявили, что в стране зафиксирован новый температурный рекорд, термометры показали +49,5 °С.