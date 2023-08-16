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Климатолог Семёнов высказался о причинах температурных рекордов в Турции

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Доктор физико-математических наук, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семёнов высказался о причинах и последствиях температурных рекордов в Турции.

В беседе с газетой «Известия» Семёнов рассказал, что температурные рекорды — это следствие глобального потепления.

По словам климатолога, в ближайшие годы также стоит ожидать появления новых температурных рекордов.

Семёнов также объяснил, что высокая температура негативно влияет на экосистему, увеличивает количество природных пожаров, а также сопровождается повышенной загрязнённостью воздуха и опустыниванием.

Ранее турецкие власти заявили, что в стране зафиксирован новый температурный рекорд, термометры показали +49,5 °С.

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