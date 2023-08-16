В Татарстане уровень воды в реках Казанка и Волга упал на 2 м по сравнению с весенним, также образовались мели.

Об этом сообщает газета «Бизнес Online» со ссылкой на Главное управление МЧС России по Татарстану.

«Даже на проверенных водоёмах, где вы раньше купались и плавали, могут образоваться ямы», — добавил замглавы управления МЧС по Республике Татарстан Юрий Венедиктов.

По его словам, весной уровень воды в реках составлял 53 м, на данный момент — 51,09 м.

Венедиктов также попросил жителей соблюдать осторожность на водоёмах.

Ранее сообщалось, что, согласно информации ГУ МЧС по Татарстану, в текущем году на водных объектах республики произошло 84 инцидента, что на один меньше, чем в прошлом году за аналогичный период.