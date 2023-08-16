Гидрометцентр: в Челябинске и ряде городов области 16 августа появилась дымка

В Челябинске зафиксировали повышенное содержание сероводорода, в городе и ряде других населённых пунктов Челябинской области 16 августа установилась дымка.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства экологии.

«По информации челябинского Гидрометцентра, 16 августа в Челябинске, в Верхнем Уфалее, Аргаяше и Бродокалмаке появилась дымка», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что дымка установилась из-за увеличения влажности, перепада ночных и дневных температур, а также из-за повышенного давления.

Ранее сообщалось, что уральский Гидрометцентр объявил метеопредупреждение из-за смога на севере Свердловской области, оно будет действовать до 19 августа.