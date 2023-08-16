Узнать больше

Гидрометцентр: в Челябинске и ряде городов области 16 августа появилась дымка

Короткая ссылка
В Челябинске зафиксировали повышенное содержание сероводорода, в городе и ряде других населённых пунктов Челябинской области 16 августа установилась дымка.
Гидрометцентр: в Челябинске и ряде городов области 16 августа появилась дымка
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства экологии.

«По информации челябинского Гидрометцентра, 16 августа в Челябинске, в Верхнем Уфалее, Аргаяше и Бродокалмаке появилась дымка», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что дымка установилась из-за увеличения влажности, перепада ночных и дневных температур, а также из-за повышенного давления.

Ранее сообщалось, что уральский Гидрометцентр объявил метеопредупреждение из-за смога на севере Свердловской области, оно будет действовать до 19 августа.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить