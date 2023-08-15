В Тюменской области ожидается туман в ночь на 16 августа

В Тюменской области прогнозируется туман в ночь на среду, 16 августа.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на филиал Обь-Иртышского УГМС.

«Тюменская область, предупреждение о потенциально опасной погоде. Местами туман, период — с 00:00 до 07:00 16 августа», — говорится в сообщении.

Водителям советуют проявлять максимальную осторожность в условиях тумана.

Ранее начальник ситуационного центра Росгидрометцентра России Юрий Варакин в эфире радио «Комсомольская правда» сообщил, что в Московский регион вернётся жара до +29 °С на текущей неделе.