Метшин и Хабенский обсудили гастроли МХТ имени Чехова в Казани
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Об этом сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на пресс-службу мэрии.
«В декабре запланированы гастроли малой формы Художественного театра. Это спектакли, поставленные в малом формате: на 200—300, максимум 400 зрителей. Такие спектакли не хочется распылять на большие площадки, а хочется делиться с Казанью очень качественным продуктом», — заявил Хабенский.
Артисты представят спектакли «Винни-Пуховские чтения» и «Дуэль».
Ранее сообщалось, что в Самаре на базе государственного института культуры в воскресенье, 20 августа, открывается IV Всероссийский парафестиваль «Театр — территория равных возможностей».