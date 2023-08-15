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Метшин и Хабенский обсудили гастроли МХТ имени Чехова в Казани

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В Казани прошла встреча мэра Ильсура Метшина и художественного руководителя — директора МХТ имени Чехова Константина Хабенского. Они обсудили совместные проекты, в том числе предстоящие гастроли театра в столице Татарстана.
Метшин и Хабенский обсудили гастроли МХТ имени Чехова в Казани
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

Об этом сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

«В декабре запланированы гастроли малой формы Художественного театра. Это спектакли, поставленные в малом формате: на 200—300, максимум 400 зрителей. Такие спектакли не хочется распылять на большие площадки, а хочется делиться с Казанью очень качественным продуктом», — заявил Хабенский.

Артисты представят спектакли «Винни-Пуховские чтения» и «Дуэль».

Ранее сообщалось, что в Самаре на базе государственного института культуры в воскресенье, 20 августа, открывается IV Всероссийский парафестиваль «Театр — территория равных возможностей».

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